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Актеру Клинту Иствуду – 95. Фотогалерея

Звезды
США
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:55

Фото: Associated Press

31 мая исполнилось 95 лет знаменитому американскому актеру, режиссеру и продюсеру Клинту Иствуду – лауреату двух премий "Оскар", трех "Золотых глобусов" и множества других кинематографических наград.

Он родился в Сан-Франциско. После окончания Университета Сиэтла был призван в армию, служил в Форт-Орде. В 50-х начал сниматься в кино, в амплуа положительного героя вестернов. В общей сложности снялся примерно в 80 фильмах и сериалах. Среди них "Хороший, плохой, злой", "Грязный Гарри", "Побег из Алькатраса", "Абсолютная власть" и многие другие. "Оскара" ему, как режиссеру, принесли картины "Непрощенный" (1992) и "Малышка на миллион" (2005).

Преодолев 90-летний рубеж, Клинт Иствуд как продюсер снял три картины за пять лет: "Мужские слёзы", "Присяжный номер два", "Сквозь строй".

Несмотря на преклонный возраст Клинт продолжает не только сниматься и снимать, а также играть в гольф. Как и в молодые годы, он увлечен джазом. До недавнего времени самостоятельно управлял вертолетом.

Иствуд был многократно женат, у него шесть детей.

2008 год
C Олив Стерджесс (слева) и Дэни Крейн, 1954 год
1991 год
1986 год
2012 год
2005 год
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