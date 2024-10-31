Акция протеста харедим против призыва в ЦАХАЛ. Фоторепортаж

Фото: Flash90, пресс-служба полиции Израиля

31 октября в Иерусалиме возле военкомата на улице РАШИ сотни ультраортодоксов устроили демонстрацию протеста против призыва "харедим" в армию или на альтернативную службу. Митинговавшие перекрывали улицу, препятствуя проезду транспорта, бросали бутылки и камни в полицейских, скандируя "нацисты", "Гитлер". Один из участников кричал: "Когда они убили Хасана Насраллу, мне было жаль, потому что он был мне ближе, чем вы, он верующий, а вы неверующие".

Несколько участников акции были задержаны за нарушение порядка.

В ходе столкновений около военкомата был легко ранен один из сотрудников полиции.

Подобная акция проходила сегодня и около призывного пункта в Тель а-Шомере.