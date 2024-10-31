205-я бригада ЦАХАЛа продолжает "зачищать" южный Ливан. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. За последние несколько дней ими были ликвидированы десятки террористов, обнаружены и ликвидированы ракетные установки. Был найден автомобиль, в котором лежало много оружия.

Ранее бойцы 205-й бригады действовали в секторе Газы и около границы с Ливаном.