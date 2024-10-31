205-я бригада ЦАХАЛа продолжает "зачищать" южный Ливан. Фото, видео
время публикации: 31 октября 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:46
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. За последние несколько дней ими были ликвидированы десятки террористов, обнаружены и ликвидированы ракетные установки. Был найден автомобиль, в котором лежало много оружия.
Ранее бойцы 205-й бригады действовали в секторе Газы и около границы с Ливаном.