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205-я бригада ЦАХАЛа продолжает "зачищать" южный Ливан. Фото, видео

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:46

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 205-й резервной бригады "Эгроф а-Барзель" (146-я дивизия) действуют на юге Ливана. За последние несколько дней ими были ликвидированы десятки террористов, обнаружены и ликвидированы ракетные установки. Был найден автомобиль, в котором лежало много оружия.

Ранее бойцы 205-й бригады действовали в секторе Газы и около границы с Ливаном.

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