179-я бригада ЦАХАЛа действует на юге Газы. Фото, видео
время публикации: 03 августа 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:46
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 179-й бронетанковой бригады "Реэм" совместно с инженерными подразделениями за два месяца боев на юге сектора Газы уничтожили сотни объектов террористической инфраструктуры, сообщает ЦАХАЛ.
Были ликвидированы туннель протяженностью около 300 метров и десятки мелких туннелей, множество наблюдательных пунктов, стрелковых и снайперских позиций, зданий военного назначения, складов с оружием, пусковых установок.
Во многих случаях для нанесения ударов по выявленным целям задействовались военно-воздушные силы.