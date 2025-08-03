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179-я бригада ЦАХАЛа действует на юге Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 августа 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:46

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 179-й бронетанковой бригады "Реэм" совместно с инженерными подразделениями за два месяца боев на юге сектора Газы уничтожили сотни объектов террористической инфраструктуры, сообщает ЦАХАЛ.

Были ликвидированы туннель протяженностью около 300 метров и десятки мелких туннелей, множество наблюдательных пунктов, стрелковых и снайперских позиций, зданий военного назначения, складов с оружием, пусковых установок.

Во многих случаях для нанесения ударов по выявленным целям задействовались военно-воздушные силы.

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