210-я дивизия ЦАХАЛа конфискует оружие на юго-западе Сирии. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 226-ю десантную бригаду "Нешер" и 504-е спецподразделение визуальной разведки, действуют на юго-западе Сирии, конфискуя оружие.

В ночь на 3 августа израильские военные провели одновременную операцию на четырех объектах в районе Хадэр, конфисковав огнестрельное и холодное оружие, гранаты и патроны.