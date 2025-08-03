210-я дивизия ЦАХАЛа конфискует оружие на юго-западе Сирии. Фото, видео
время публикации: 03 августа 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 11:40
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 226-ю десантную бригаду "Нешер" и 504-е спецподразделение визуальной разведки, действуют на юго-западе Сирии, конфискуя оружие.
В ночь на 3 августа израильские военные провели одновременную операцию на четырех объектах в районе Хадэр, конфисковав огнестрельное и холодное оружие, гранаты и патроны.