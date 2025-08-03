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210-я дивизия ЦАХАЛа конфискует оружие на юго-западе Сирии. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 03 августа 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 11:40

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 210-й дивизии ЦАХАЛа, включая 226-ю десантную бригаду "Нешер" и 504-е спецподразделение визуальной разведки, действуют на юго-западе Сирии, конфискуя оружие.

В ночь на 3 августа израильские военные провели одновременную операцию на четырех объектах в районе Хадэр, конфисковав огнестрельное и холодное оружие, гранаты и патроны.

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