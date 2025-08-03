Девятое Ава в Иерусалиме и в Тель-Авиве, около границы Газы и на Голанах. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Associated Press

Вечером 2 августа начался день поста Девятого ава – день траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Тысячи евреев собрались у Стены Плача, где на протяжении всей ночи продолжалось чтение траурных песнопений и отрывков из еврейских текстов, посвященных разрушению иерусалимских Храмов.

Тысячи израильтян молились на Площади похищенных в Тель-Авиве, где проходила акция в поддержку семей заложников, удерживаемых почти два года террористами в Газе.

Молились евреи и около Сдерота, недалеко от границы Газы, и на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией. Молитвы звучали по всему Израилю.