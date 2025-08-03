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Девятое Ава в Иерусалиме и в Тель-Авиве, около границы Газы и на Голанах. Фоторепортаж

Иерусалим
Газа
Тель-Авив
Голаны
время публикации: 03 августа 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 07:20

Фото: Flash90 и Associated Press

Вечером 2 августа начался день поста Девятого ава – день траура в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Тысячи евреев собрались у Стены Плача, где на протяжении всей ночи продолжалось чтение траурных песнопений и отрывков из еврейских текстов, посвященных разрушению иерусалимских Храмов.

Тысячи израильтян молились на Площади похищенных в Тель-Авиве, где проходила акция в поддержку семей заложников, удерживаемых почти два года террористами в Газе.

Молились евреи и около Сдерота, недалеко от границы Газы, и на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией. Молитвы звучали по всему Израилю.

Девятое Ава в Иерусалиме
Девятое Ава в Иерусалиме
Девятое Ава в Иерусалиме
Девятое Ава в Тель-Авиве
Девятое Ава около Сдерота
Девятое Ава в Кацрине, на Голанских высотах
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