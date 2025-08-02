x
02 августа 2025
|
последняя новость: 12:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2025
|
02 августа 2025
|
последняя новость: 12:33
02 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Звезды
США
Нью-Йорк
Скандалы
время публикации: 02 августа 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 11:45

Фото: Courtesy of American Eagle и AP Photo/Yuki Iwamura

Несмотря на скандал (и благодаря ему) рекламе джинсов American Eagle с участием актрисы Сидни Суини уделяется огромное внимание в США и других странах.

2 августа агентство Associated Press опубликовало серию снимков, сделанных на улицах Нью-Йорке, на которых показана эта реклама.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг рекламной кампании джинсов American Eagle, текст которой обыгрывает одинаковое произношение слов jeans и genes. Так в одном из роликов актриса рассуждает о генах (genes), которые передаются по наследству, а потом заявляет, что у нее отличные джинсы (jeans). Пользователи соцсетей возмутились посылом рекламы. Многие обвинили компанию American Eagle и Суини в распространении нацистской идеологии и расизме.

В защиту Суини выступали руководитель отдела коммуникаций Белого дома Стивен Чанг, консервативная журналистка Мегин Келли и многие другие.

Рекламная кампания American Eagle "Sydney Sweeney Has Great Jeans" вызвала рост акций компании на 10-17% добавив сотни миллионов долларов рыночной капитализации.

Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 31 июля 2025

В Белом доме вступились за Сидни Суини
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 июля 2025

Звезду "Белого лотоса" обвиняют в нацизме