Скандальная реклама джинсов с Сидни Суини в Нью-Йорке. Фоторепортаж

Фото: Courtesy of American Eagle и AP Photo/Yuki Iwamura

Несмотря на скандал (и благодаря ему) рекламе джинсов American Eagle с участием актрисы Сидни Суини уделяется огромное внимание в США и других странах.

2 августа агентство Associated Press опубликовало серию снимков, сделанных на улицах Нью-Йорке, на которых показана эта реклама.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг рекламной кампании джинсов American Eagle, текст которой обыгрывает одинаковое произношение слов jeans и genes. Так в одном из роликов актриса рассуждает о генах (genes), которые передаются по наследству, а потом заявляет, что у нее отличные джинсы (jeans). Пользователи соцсетей возмутились посылом рекламы. Многие обвинили компанию American Eagle и Суини в распространении нацистской идеологии и расизме.

В защиту Суини выступали руководитель отдела коммуникаций Белого дома Стивен Чанг, консервативная журналистка Мегин Келли и многие другие.

Рекламная кампания American Eagle "Sydney Sweeney Has Great Jeans" вызвала рост акций компании на 10-17% добавив сотни миллионов долларов рыночной капитализации.