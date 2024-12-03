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"Горная бригада" и "Голани" провели операцию в районе горы Дов. Фото, видео

время публикации: 03 декабря 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 17:46

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, и 51-го батальона бригады "Голани" провели операцию в районе горы Дов, где были обнаружены и уничтожены подземные коммуникации "Хизбаллы".

Были собраны и уничтожены найденные оружие и боеприпасы террористов.

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