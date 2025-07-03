Актрисе Конни Нильсен – 60. Фотогалерея

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3 июля исполнилось 60 лет датской актрисе и модели Конни Нильсен. Широкую известность актриса получила в 2000 году, после роли Луциллы в оскароносном фильме Ридли Скотта "Гладиатор" и Терри Фишер в научно-фантастической ленте режиссёра Брайана Де Палмы "Миссия на Марс".

Она родилась в городе Фредериксхавн (область Северная Ютландия, Дания). Ее мать работала в кабаре - и именно там, 15-летней, Конни впервые поднялась на сцену. В 18 лет она уехала из Дании в Париж. Затем жила и училась актерскому мастерству в Риме, Милане, в Южной Африке. Позже актриса обосновалась в Италии.

Конни Нильсен дебютировала в кино в 1984 году. За 40 лет кинокарьеры она сыграла в 65 фильмах и сериалах. Среди них "Братья", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Нимфоманка", "Чудо-женщина", "Лига справедливости" и др.

У нее двое сыновей.

Конни Нильсен – полиглот. Она свободно говорит на родном датском, английском, французском, немецком, итальянском, норвежском и шведском языках, а также немного знает испанский.