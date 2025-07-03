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Актрисе Оливии Манн – 45. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 03 июля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 08:23

Фото: Associated Press

3 июля исполнилось 45 лет популярной американской актрисе, модели и телеведущей Оливии Манн (Лизе Оливии Манн). Она родилась в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Имеет китайское происхождение со стороны матери (хотя её мать выросла во Вьетнаме) и немецко-англо-ирландские корни со стороны отца.

Когда Манн было два года, её мать повторно вышла замуж (на этот раз за военнослужащего ВВС США). Хотя семья много раз переезжала, Манн преимущественно росла в Токио, где размещалась военная база, в которой служил её отчим.

В Японии началась ее карьера актрисы и модели. Позже, после второго развода матери, Оливия вернулась в Оклахому, где окончила школу и университет по основной специальности журналистика и второй – японское театральное искусство.

Впоследствии Оливия Манн переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру. Работала также спортивным репортером.

Начала сниматься в кино в 2004 году. За 20 лет кинокарьеры сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых "Чак", "Люди Икс: Апокалипсис", "8 подруг Оушена", "Хищник" и др.

В паре с комиком Джоном Малейни, у них растет сын.

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