Месяц антитеррористических операций в Иудее и Самарии: 400 арестованных, 160 единиц оружия конфискованы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

В течение месяца ЦАХАЛ, пограничная полиция МАГАВ в сотрудничестве с Общей службой безопасности ШАБАК проводили операции в сотнях деревень по всей территории Иудеи и Самарии для предотвращения террористической деятельности. Были арестованы около 400 разыскиваемых за террор, включая членов шести террористических ячеек, планировавших совершение терактов против израильтян.

Сотни подозреваемых были допрошены силами безопасности. Конфискованы около 160 единиц оружия и более миллиона шекелей, которые использовались для террористических целей.