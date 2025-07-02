Актрисе Марго Робби – 35. Фотогалерея

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2 июля исполнилось 35 лет австралийской актрисе Марго Робби. Она родилась в Квинсленде и начала карьеру в 2008 году в сериале "Соседи", в котором она играла до 2011 года.

После переезда в США актриса получила одну из главных ролей в сериале "Пан Американ". В 2013 году Робби снялась в чёрной комедии "Волк с Уолл-стрит". Широкое признание к Робби пришло после роли Джейн Портер в картине "Тарзан. Легенда" и Харли Квинн в фильмах Расширенной вселенной DC, начиная с "Отряда самоубийц". Была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль благодаря роли фигуристки Тони Хардинг в байопике "Тоня против всех". Играла центральные роли в фильмах "Две королевы" (королева Елизавета I), "Однажды в Голливуде" (Шэрон Тейт) и "Скандал" (сотрудница телеканала Fox News) – за третий фильм еще одна номинация на "Оскар". Сыграла начинающую актрису в эпическом фильме "Вавилон" и модную куклу в фэнтезийной комедии "Барби" (номинация на "Оскар" в категории "Лучший фильм").

В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.

Робби вместе со своим мужем, помощником режиссёра Томом Акерли, основала продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, под руководством которой вышло несколько фильмов, в том числе "Тоня против всех", "Девушка, подающая надежды", "Барби" и "Солтберн", а также сериал Hulu "Куколка" и мини-сериал Netflix "Уборщица. История матери-одиночки".