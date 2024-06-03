x
03 июня 2024
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2024
|
03 июня 2024
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Israel Day парад в Нью-Йорке под лозунгом "Bring them home now". Фоторепортаж

время публикации: 03 июня 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 10:38

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

В воскресенье, 2 июня, в Нью-Йорке на Пятой авеню и Таймс сквер состоялся парад в честь Израиля. В параде приняли участие тысячи американцев и израильтян, находящихся в США. В этом году парад был особенным, его участники требовали освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

В марше участвовали более 50 тысяч человек. Среди них были несколько родственников похищенных, депутаты Кнессета, члены Конгресса, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы сотни полицейских.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2024

Более 50 тысяч человек участвуют в марше в поддержку Израиля на Манхэттене