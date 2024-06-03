Israel Day парад в Нью-Йорке под лозунгом "Bring them home now". Фоторепортаж

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В воскресенье, 2 июня, в Нью-Йорке на Пятой авеню и Таймс сквер состоялся парад в честь Израиля. В параде приняли участие тысячи американцев и израильтян, находящихся в США. В этом году парад был особенным, его участники требовали освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

В марше участвовали более 50 тысяч человек. Среди них были несколько родственников похищенных, депутаты Кнессета, члены Конгресса, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы сотни полицейских.