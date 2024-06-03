Israel Day парад в Нью-Йорке под лозунгом "Bring them home now". Фоторепортаж
время публикации: 03 июня 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 10:38
Фото: AP Photo/Yuki Iwamura
В воскресенье, 2 июня, в Нью-Йорке на Пятой авеню и Таймс сквер состоялся парад в честь Израиля. В параде приняли участие тысячи американцев и израильтян, находящихся в США. В этом году парад был особенным, его участники требовали освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года.
В марше участвовали более 50 тысяч человек. Среди них были несколько родственников похищенных, депутаты Кнессета, члены Конгресса, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы сотни полицейских.