Облако пепла над Этной. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Giuseppe Distefano

1 июня над вулканом Этна на острове Сицилия (Италия) поднялось огромное облако вулканического пепла. Это произошло после обвала одного из флангов кратера, передает агентство ANSA.

Выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта.

Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.