Облако пепла над Этной. Фоторепортаж
время публикации: 03 июня 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 11:19
Фото: AP Photo/Giuseppe Distefano
1 июня над вулканом Этна на острове Сицилия (Италия) поднялось огромное облако вулканического пепла. Это произошло после обвала одного из флангов кратера, передает агентство ANSA.
Выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта.
Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.
Ссылки по теме