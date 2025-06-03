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Облако пепла над Этной. Фоторепортаж

Извержения вулканов
Италия
время публикации: 03 июня 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 11:19

Фото: AP Photo/Giuseppe Distefano

1 июня над вулканом Этна на острове Сицилия (Италия) поднялось огромное облако вулканического пепла. Это произошло после обвала одного из флангов кратера, передает агентство ANSA.

Выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта.

Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.

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Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла