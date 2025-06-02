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Мир

Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла

Извержения вулканов
Италия
время публикации: 02 июня 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 14:32
Вулкан Этна выбросил огромное облако пепла
AP Photo/Salvatore Allegra

В понедельник, 1 июня, над вулканом Этна на острове Сицилия (Италия) поднялось огромное облако вулканического пепла. Это произошло после обвала одного из флангов кратера, передает агентство ANSA.

Согласно предварительной версии специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии, обвал спровоцировал пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород), пишет ТАСС.

Его выброс достигает высоты в несколько километров. Поднят уровень предупреждения для воздушного транспорта. Однако вулканическая активность самого высокого действующего вулкана Европы пока не препятствует работе местного аэропорта в Катании.

Специалисты постоянно фиксируют активность вулкана Этна, который до сих пор не представлял угрозы для населения.

Мир
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