Бригада "Голани" воюет в Хан-Юнисе. Фото, видео
время публикации: 03 июня 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 13:03
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы бригады "Голани" действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора на земле и под землей, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.
Помимо прочего, бойцам "Голани" совместно с инженерным спецназом "Яалом" приходится ликвидировать заминированные туннели террористов.