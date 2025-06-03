Бригада "Голани" воюет в Хан-Юнисе. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Голани" действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора на земле и под землей, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Помимо прочего, бойцам "Голани" совместно с инженерным спецназом "Яалом" приходится ликвидировать заминированные туннели террористов.