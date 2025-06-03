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Мускулистая красота: от Нью-Йорка до Майами – шоу Sports Illustrated Swimsuit

Звезды
Знаменитые спортсмены
СМИ
время публикации: 03 июня 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 18:24

Фото: Associated Press

За последние недели журнал Sports Illustrated Swimsuit провел звездную вечеринку на Таймс-сквер в Нью-Йорке и шоу в Майами (штат Флорида).

В начале прошлого года ходили упорные слухи о том, что Sports Illustrated закроется из-за финансовых споров. Но по прошествии полутора лет SI всё ещё существует и радует зрителей мускулистой красотой.

Ливви Данн
Минг Ли Симмонс
Бетенни Франкель
Аликс Эрл
Рене Герберт (слева) и Элиша Герберт
Брукс Нэйдер
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