Мускулистая красота: от Нью-Йорка до Майами – шоу Sports Illustrated Swimsuit

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За последние недели журнал Sports Illustrated Swimsuit провел звездную вечеринку на Таймс-сквер в Нью-Йорке и шоу в Майами (штат Флорида).

В начале прошлого года ходили упорные слухи о том, что Sports Illustrated закроется из-за финансовых споров. Но по прошествии полутора лет SI всё ещё существует и радует зрителей мускулистой красотой.