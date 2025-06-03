Мускулистая красота: от Нью-Йорка до Майами – шоу Sports Illustrated Swimsuit
время публикации: 03 июня 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 18:24
Фото: Associated Press
За последние недели журнал Sports Illustrated Swimsuit провел звездную вечеринку на Таймс-сквер в Нью-Йорке и шоу в Майами (штат Флорида).
В начале прошлого года ходили упорные слухи о том, что Sports Illustrated закроется из-за финансовых споров. Но по прошествии полутора лет SI всё ещё существует и радует зрителей мускулистой красотой.