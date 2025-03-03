"Оскар-2025": лауреаты и вечеринка Vanity Fair. Фоторепортаж

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Вечером в воскресенье, 2 марта, в Голливуде, в театре "Долби" состоялась 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2025".

Ведущим церемонии был американский комик Конан О'Брайен.

Пять "Оскаров" завоевала картина "Анора" Шона Бейкера – в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. За этот фильм особо болели в России, так как одну из главных ролей в нем играет российский актер Юра Борисов – впрочем, он премию не получил.

Три "Оскара" получил фильм "Бруталист" Брэди Корбета.

Фильм Жака Одияра "Эмилия Перес", у которого было больше всего номинаций (13), получил две премии "Оскар".

В Израиле особое внимание уделяется тому, что лучшим документальным фильмом года признана работа "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры.

Полный список лауреатов

После церемонии вручения премий состоялась традиционная вечерника журнала Vanity Fair, на которой присутствовали многие участники "Оскара".