Лауреаты "Оскара" 2025 года: триумф картины "Анора" и израильско-палестинская премия. Полный список

Вечером в воскресенье, 2 марта, в Голливуде, в театре "Долби" состоялась 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2025".

Ведущим церемонии был американский комик Конан О'Брайен.

Пять "Оскаров" завоевала картина "Анора" Шона Бейкера – в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. За этот фильм особо болели в России, так как одну из главных ролей в нем играет российский актер Юра Борисов – впрочем, он премию не получил.

Три "Оскара" получил фильм "Бруталист" Брэди Корбета.

Фильм Жака Одияра "Эмилия Перес", у которого было больше всего номинаций (13), получил две премии "Оскар".

В Израиле особое внимание уделяется тому, что лучшим документальным фильмом года признана работа "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры. Фильм рассказывает о сопротивлении палестинских жителей решению израильских властей о превращении территорий, на которых они живут, в военную зону. Действие фильма заканчивается 8 октября 2023 года – в день после террористической атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Однако авторы картины предпочли умолчать об этом, сделав акцент на столкновениях палестинцев с израильскими поселенцами.

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Лучший фильм: "Анора" (продюсеры: Алекс Коко, Саманта Квон и Шон Бейкер)

Лучшая режиссёрская работа: Шон Бейкер – "Анора"

Лучший актер: Эдриен Броуди – "Бруталист" (за роль Ласло Тота)

Лучшая актриса: Майки Мэдисон – "Анора" (за роль Аноры (Эни) Михеевой)

Лучший актёр второго плана: Киран Калкин – "Настоящая боль" (за роль Бенджи Каплана)

Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана – "Эмилия Перес" (за роль Риты Моры Кастро)

Лучший оригинальный сценарий: Шон Бейкер – "Анора"

Лучший адаптированный сценарий: Питер Строхан – "Конклав" (на основе одноимённого романа Роберта Харриса)

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток" (Гинтс Зильбалодис, Матисс Кажа, Рон Дьенс и Грегори Зальцман)

Лучший анимационный короткометражный фильм: Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми – "В тени кипариса"

Лучший фильм на иностранном языке: Бразилия Я всё ещё здесь / Ainda Estou Aqui (Бразилия), реж. Вальтер Саллес

Лучшая музыка к фильму: Дэниэл Блумберг – "Бруталист"

Лучшая песня к фильму: El Mal – "Эмилия Перес" – музыка: Клеман Дюколь и Камий; слова: Клеман Дюколь, Камий и Жак Одиар

Лучший монтаж: "Анора" – Шон Бейкер

Лучшая операторская работа: "Бруталист" – Лу Кроули

Лучшая работа художника-постановщика: "Злая: Сказка о ведьме Запада" – Нэйтан Краули (постановщик), Ли Сандалес (декоратор)

Лучший дизайн костюмов: "Злая: Сказка о ведьме Запада" – Пол Тэйзуэлл

Лучший звук: "Дюна: Часть вторая" – Гарет Джон, Ричард Кинг, Рон Бартлетт и Дуг Хемфилл

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая" – Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Риз Салкомб и Герд Нефзер

Лучший грим и причёски: "Субстанция" – Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли

Лучший документальный полнометражный фильм: Базель Адра, Рэйчел Сор, Хамдан Балаль и Юваль Абраам – "Нет другой земли"

Лучший документальный короткометражный фильм: Молли О"Брайэн и Лиза Ремингтон – "Единственная девушка в оркестре"

Лучший игровой короткометражный фильм: Виктория Вармердам и Трент – "Я не робот"

Специальные награды

Премия "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе: Джульет Тейлор и Куинси Джонс (посмертно)

Награда имени Ирвинга Тальберга: Барбара Брокколи и Майкл Г. Уилсон

Награда имени Джина Хершолта: Ричард Кёртис