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Спецназ ЦАХАЛа уничтожил подземный комплекс "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео

время публикации: 03 ноября 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 18:14

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы морского спецназа "Шайетет 13" под руководством командования 36-й дивизии, при участии инженерного спецназа "Яалом", кинологического спецназа "Окец" и одного из подразделений 282-й артиллерийской бригады "Голан", провели операцию на юга Ливана, уничтожив военный комплекс "Хизбаллы", который был одним из плацдармов для вторжения в Израиль.

В этом подземном комплексе были подготовлены жилые помещения и палаты с медицинским оборудованием, а также созданы огневые позиции. В помещениях комплекса хранились ракеты, гранатометы, огнестрельное оружие, рядом располагалась пусковая установка.

Во время проведения операции бойцы ЦАХАЛа столкнулись с группой боевиков, оказавших вооруженное сопротивление – боевики были уничтожены.

Позже был осуществлен подрыв комплекса, сопровождавшийся множеством вторичных взрывов.

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