Неделя высокой моды в Дубае. Фоторепортаж
время публикации: 03 сентября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 14:36
Фото: AP Photo/Altaf Qadri
В рамках недели высокой моды в Дубае (ОАЭ) была представлена смелая по меркам арабского Ближнего Востока коллекция женской одежды малайзийского бренда Rizman Ruzaini.
Бренд Rizman Ruzaini был основан в 2005 году модельерами Ризманом Нордином и Рузаини Джамилем, когда они были еще студентами факультета моды. Сегодня их продукция считается одной из самых востребованных в Азии.