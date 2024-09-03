Неделя высокой моды в Дубае. Фоторепортаж

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В рамках недели высокой моды в Дубае (ОАЭ) была представлена смелая по меркам арабского Ближнего Востока коллекция женской одежды малайзийского бренда Rizman Ruzaini.

Бренд Rizman Ruzaini был основан в 2005 году модельерами Ризманом Нордином и Рузаини Джамилем, когда они были еще студентами факультета моды. Сегодня их продукция считается одной из самых востребованных в Азии.