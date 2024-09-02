Демонстрации и забастовка в Израиле. Фоторепортаж

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2 сентября в Израиле объявлена всеобщая забастовка. Полностью парализовать экономику страны, как призывал лидер оппозиции Яир Лапид, не удалось. Но решение "Гистадрута" создало проблемы с работой общественного транспорта и аэропорта "Бен-Гурион". Государственные больницы работают в субботнем режиме, кроме больниц в зоне конфликте. Многие муниципалитеты отказались поддержать забастовку. Была сорвана учеба в старших классах и вузах. К забастовке присоединились многие частные компании и торговые центры. Подробнее о забастовке, которая должна завершиться к 18:00.

Одновременно в стране продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют от правительства заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне. Демонстранты блокируют перекрестки и дороги.

Отметим, что о всеобщей забастовке было объявлено после того, как штаб семей похищенных призвал коммерческий сектор, Всеизраильскую ассоциацию профсоюзов "Гистадрут" и органы местной власти провести такую забастовку, чтобы оказать давление на правительство.