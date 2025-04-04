Актеру Роберту Дауни-младшему – 60. Фотогалерея

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4 апреля исполнилось 60 лет Роберту Дауни-младшему – актеру, продюсеру и музыканту, сыгравшему около 90 ролей в Голливуде, среди которых главная роль в картине "Чаплин" (1992), Кирк Лазарус в "Солдатах неудачи" (2008), роль главного героя в фильмах "Шерлок Холмс" (2009, 2011), роль Тони Старка в "Железном человеке" (2008-2019), главная роль в картине "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (2020) и др.

В 2024 году Дауни-младший получил свой первый "Оскар" в номинации "лучшая роль второго плана" за роль Льюиса Штраусса в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (2023). У него три "Золотых глобуса" и множество других престижных кинематографических наград.

Роберт – сын известного режиссера еврейского происхождения Роберта Дауни и актрисы Элси Форд, начал сниматься в кино в возрасте пяти лет. Отец не только привел сына в мир кино, но и познакомил его с миром наркотических грез. Из-за пристрастия к наркотикам в 1996-м Дауни-младший оказался в тюрьме и развелся с первой женой – певицей и моделью Деборой Фалконер. Позже, излечившись, Роберт увлекся ушу Вин-чунь. В 2005-м он женился на продюсере Сьюзан Левин, у них двое детей. Журнал Forbes многократно признавал Дауни-младшего одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.