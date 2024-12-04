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ЦАХАЛ на севере Газы: обнаружена лаборатория террористов. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:53

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении бойцами 401-й бригады в одной из жилых квартир в Джабалии, на севере сектора Газы, лаборатории по производству мин, гранат и снарядов. Лаборатория была уничтожена вместе со зданием, в котором она располагалась.

Кроме того, в ходе рейдов в Джабалии были найдены и уничтожены десятки единиц оружия, техника военного назначения, разгрузочные жилеты, РПГ, противотанковые ракеты и др.

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