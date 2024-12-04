ЦАХАЛ на севере Газы: обнаружена лаборатория террористов. Фото, видео
время публикации: 04 декабря 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 11:53
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ сообщает об обнаружении бойцами 401-й бригады в одной из жилых квартир в Джабалии, на севере сектора Газы, лаборатории по производству мин, гранат и снарядов. Лаборатория была уничтожена вместе со зданием, в котором она располагалась.
Кроме того, в ходе рейдов в Джабалии были найдены и уничтожены десятки единиц оружия, техника военного назначения, разгрузочные жилеты, РПГ, противотанковые ракеты и др.