ЦАХАЛ на севере Газы: обнаружена лаборатория террористов. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении бойцами 401-й бригады в одной из жилых квартир в Джабалии, на севере сектора Газы, лаборатории по производству мин, гранат и снарядов. Лаборатория была уничтожена вместе со зданием, в котором она располагалась.

Кроме того, в ходе рейдов в Джабалии были найдены и уничтожены десятки единиц оружия, техника военного назначения, разгрузочные жилеты, РПГ, противотанковые ракеты и др.