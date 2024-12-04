Актрисе Марисе Томей, "тёте Человека-паука", обладательнице "Оскара" – 60. Фотогалерея

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4 декабря исполнилось 60 лет Марисе Томей – популярной американской актрисе, обладательнице премии "Оскар" за роль Моны Лизы Вито в фильме "Мой кузен Винни", в последние годы наиболее известной по роли "тёти Мэй" в кинематографической вселенной Marvel (тёте Питера Паркера – Человека-паука).

Мариса Томей родилась в Бруклине, Нью-Йорк. У нее итальянские корни. Начала сниматься в 1984 году, бросив учебу в Бостонском университете. За 40 лет в кино сыграла почти в 70 фильмах и сериалах. В их числе "Мой кузен Винни", "Чего хотят женщины", "Красавчик Алфи или Чего хотят мужчины?", "Рассказ служанки", фильмы про "Человека-паука" и многие другие.

Не замужем. Детей нет.