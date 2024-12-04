x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 10:52
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Актрисе Марисе Томей, "тёте Человека-паука", обладательнице "Оскара" – 60. Фотогалерея

Звезды
время публикации: 04 декабря 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 10:45

Фото: Associated Press

4 декабря исполнилось 60 лет Марисе Томей – популярной американской актрисе, обладательнице премии "Оскар" за роль Моны Лизы Вито в фильме "Мой кузен Винни", в последние годы наиболее известной по роли "тёти Мэй" в кинематографической вселенной Marvel (тёте Питера Паркера – Человека-паука).

Мариса Томей родилась в Бруклине, Нью-Йорк. У нее итальянские корни. Начала сниматься в 1984 году, бросив учебу в Бостонском университете. За 40 лет в кино сыграла почти в 70 фильмах и сериалах. В их числе "Мой кузен Винни", "Чего хотят женщины", "Красавчик Алфи или Чего хотят мужчины?", "Рассказ служанки", фильмы про "Человека-паука" и многие другие.

Не замужем. Детей нет.

2015 год
2002 год
1993 год
2019 год
Норманом Лиром, 2019 год
2024 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook