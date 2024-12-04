Актеру Джеффу Бриджесу из "Большого Лебовски", лауреату "Оскара" – 75. Фотогалерея

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4 декабря исполнилось 75 лет Джеффу Бриджесу – популярному американскому актеру, обладателю премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".

Он родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, в актерской семье. С четырехмесячного возраста вместе со своим отцом, известным актером Ллойдом Бриджесом и братом Бо, снимался в телесериалах.

Во взрослом возрасте снимался со студенческих лет. Первую номинацию на "Оскар" получил в 22 года за роль второго плана в "Последнем киносеансе". Потом его неоднократно снова номинировали на "Оскар", однако получить заветную статуэтку удалось ему только в 2010 году.

Одной из самых значимых его ролей считается роль "Чувака" в фильме братьев Коэн "Большой Лебовски". В общей сложности, почти за 55 лет взрослой кинокарьеры Джефф Бриджес сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах.

Джефф Бриджес зарекомендовал себя не только в качестве великолепного актера, он также известен как художник и фотограф. Кроме того, он пишет тексты и сочиняет песни.

В 1983 году основал фонд "Остановите голод".

Женат. Вырастил трех дочерей.