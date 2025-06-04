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Знаменитой актрисе Анджелине Джоли – 50. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:50

Фото: Associated Press

4 июня знаменитой американской актрисе и режиссеру Анджелине Джоли исполнилось 50 лет.

Она родилась в Лос-Анджелесе, в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Среди ее предков были словаки, немцы, французы, голландцы, а также, возможно, ирокезы.

Родители Анджелины развелись вскоре после рождения дочери, мать забрала ее и старшего сына в Нью-Йорк. Вскоре Джон получил премию "Оскар", а Маршелин была вынуждена отказаться от актерской карьеры. Детство и юность Джоли не были похожи на ранние годы большинства других детей из "голливудских" семей. Хотя в семилетнем возрасте она сыграла небольшую роль в кино, в следующий раз ее пригласили на съемки только через 11 лет. Стать моделью у Анджелины не получилось. Еще в школьные годы она оказалась в компании наркоманов, и ей стоила неимоверных усилий вернуться к нормальной жизни.

На сегодняшний день, Анджелина Джоли сыграла примерно в 50 фильмах и сняла шесть собственных картин. Она – мать шести детей, трех родила от актера Брэда Питта, трех они усыновили в разных странах. Джоли много лет являлась послом доброй воли ООН, помогая беженцам.

В 2013 году Джоли перенесла профилактическую двойную мастэктомию. Ее пример способствовал росту спроса на тестирование BRCA-генов по всему миру.

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2000 год
1999 год
2010 год
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