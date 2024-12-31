Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены

После восьми лет юридических споров актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально подписали соглашение о разводе 30 декабря 2024 года.

Адвокат Джоли Джеймс Саймон заявил, что его клиентка измотана долгим процессом согласований условий развода с бывшим мужем, однако рада, что он подошел к концу. "Джоли и дети оставили все совместно нажитое с мистером Питтом имущество, и теперь актриса сосредоточена на поисках мира и исцеления для своей семьи", – добавил он.

Джоли подала на развод со своим партнером и мужем Брэдом Питтом в 2016 году после стычки между супругами на борту частного самолета. По информации СМИ, Питт "душил" одного из детей, а "другого ударил по лицу". Также сообщалось, что он "схватил за голову Джоли и тряс ее". Через несколько дней после инцидента актриса подала на развод. Ее адвокаты утверждали, что случаи насилия со стороны Питта происходили и до инцидента 2016 года. В 2022 году, когда соглашение о разводе еще обсуждалось, Питт обвинил Джоли в нарушении брачного контракта, когда она продала свою долю в винодельне Château Miraval, не уведомив его об этом. Однако адвокаты Джоли подали встречный иск против актера, утверждая, что он не позволял ей продать свою долю в винодельне, если она не подпишет соглашение о неразглашении эпизодово физического и эмоционального насилия со стороны мужа, которые ей и детям пришлось пережить.