Карнавал в Кельне: Зеленский, Путин и Трамп. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Кельне с 27 февраля по 4 марта прошел ежегодный карнавал. По традиции на этом уличном шоу демонстрируют карикатурные фигуры политиков – как немецких, так и зарубежных.

Третий год подряд одним из самых заметных персонажей среди кукол является президент РФ Владимир Путин – на сей раз кукле президента Украины Владимира Зеленского удается взять верх над куклой российского диктатора. Нашлось место и для президента США Дональда Трампа, который запряг Фемиду и Свободу.