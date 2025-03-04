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Карнавал в Кельне: Зеленский, Путин и Трамп. Фоторепортаж

Германия
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 04 марта 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 15:10

Фото: Associated Press

В Кельне с 27 февраля по 4 марта прошел ежегодный карнавал. По традиции на этом уличном шоу демонстрируют карикатурные фигуры политиков – как немецких, так и зарубежных.

Третий год подряд одним из самых заметных персонажей среди кукол является президент РФ Владимир Путин – на сей раз кукле президента Украины Владимира Зеленского удается взять верх над куклой российского диктатора. Нашлось место и для президента США Дональда Трампа, который запряг Фемиду и Свободу.

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