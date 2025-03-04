Карнавал школ самбы в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж 2025 года

Фото: Associated Press

В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала проходят состязания и шествия школ самбы. В этом году соревнуются более 70 танцевальных школ. Карнавал продлится до 8 марта.

Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио множество бразильцев и иностранных туристов.

Трибуны Самбодрома – огороженной части улицы специально предназначенной для парадов – вмещают почти 100 тысяч зрителей. По оценке организаторов, в этом году в Рио для того, чтобы увидеть карнавал своими глазами, прибыли более миллиона гостей.