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Бригада "Барак" уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" около границы Израиля. Видео, фото

время публикации: 04 ноября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 15:03

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Инженерные подразделения 188-й бронетанковой бригады "Барак" продолжают действовать на юге Ливана, последовательно разрушая инфраструктуру террористов "Хизбаллы".

Бойцам и технике приходится действовать в труднопроходимых лесистых районах со сложным рельефом около пограничных заграждений. Они обнаруживают не только наземные, но и подземные укрепления "Хизбаллы", а также склады вооружений и боеприпасов в непосредственной близости от границы.

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