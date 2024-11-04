Бригада "Барак" уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" около границы Израиля. Видео, фото
время публикации: 04 ноября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 15:03
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Инженерные подразделения 188-й бронетанковой бригады "Барак" продолжают действовать на юге Ливана, последовательно разрушая инфраструктуру террористов "Хизбаллы".
Бойцам и технике приходится действовать в труднопроходимых лесистых районах со сложным рельефом около пограничных заграждений. Они обнаруживают не только наземные, но и подземные укрепления "Хизбаллы", а также склады вооружений и боеприпасов в непосредственной близости от границы.