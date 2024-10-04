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Актрисе Дакоте Джонсон из "Пятидесяти оттенков серого" – 35. Фотогалерея

время публикации: 04 октября 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 08:03

Фото: Associated Press

4 октября исполнилось 35 лет американской актрисе Дакоте Джонсон, сомнительную славу которой принесла роль Анастейши "Аны" Стил в серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", снятых на основе эротических романов британской писательницы Э.Л.Джеймс.

Дакота Майи Джонсон родилась в Остине (Техас, США) в семье актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона, её бабушкой по матери является актриса Типпи Хедрен. Её отчимом был Антонио Бандерас. Дебютировала в кино в десятилетнем возрасте. В 2010-2014 годах сыграла в 13 фильмах и сериалах. Но слава к ней пришла в 2015 году после премьеры первого фильма "Пятьдесят оттенков серого". Затем было еще около 20 киноролей, не особо замеченных критиками.

За "Пятьдесят оттенков серого" (2015-2018) Дакота Джонсон была удостоена премии "People"s Choice Awards", номинации на премию BAFTA, а также других номинаций на различные кинонаграды.

У Дакоты было несколько длительных романов. Но она не замужем. Детей нет.

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