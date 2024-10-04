"Выбросить грехи в пучину морскую": Ташлих в Тель-Авиве во время войны

Tomer Neuberg/Flash90

В первый день празднования Нового еврейского 5785 года (Рош а-Шана) на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве собрались сотни верующих людей для участия в традиционной церемонии Ташлих ("Ты выбросишь").

Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: "И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши" (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки на склоне первого дня Нового года.

На пляжах отдыхающие и молящиеся традиционно не мешают друг другу. То, что в стране уже год идет тяжелейшая война в истории Израиля, не помешало проведению церемонии.