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Израильские поселки на границе с Ливаном: после 14 месяцев войны. Фоторепортаж периода перемирия

время публикации: 05 декабря 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 19:18

Фото: Flash90

В ночь на 27 ноября 2024 года вступил в силу режим прекращения огня в Ливане. Прошло более недели. И хотя зафиксированы нарушения перемирия, в целом около границы относительно спокойно.

Жители приграничных поселков воспользовались разрешением ЦАХАЛа приехать в свои дома. Но пока лишь немногие возвращаются. Как правило, люди приезжают, чтобы оценить ущерб, забрать ценные и просто необходимые вещи – и снова уехать. Впрочем, некоторые приезжают просто для того, чтобы побыть дома и увидеться с друзьями и соседями.

Метула
Манара
Кфар Юваль
Манара
Метула
Манара
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