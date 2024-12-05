Израильские поселки на границе с Ливаном: после 14 месяцев войны. Фоторепортаж периода перемирия
время публикации: 05 декабря 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 19:18
Фото: Flash90
В ночь на 27 ноября 2024 года вступил в силу режим прекращения огня в Ливане. Прошло более недели. И хотя зафиксированы нарушения перемирия, в целом около границы относительно спокойно.
Жители приграничных поселков воспользовались разрешением ЦАХАЛа приехать в свои дома. Но пока лишь немногие возвращаются. Как правило, люди приезжают, чтобы оценить ущерб, забрать ценные и просто необходимые вещи – и снова уехать. Впрочем, некоторые приезжают просто для того, чтобы побыть дома и увидеться с друзьями и соседями.