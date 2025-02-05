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Знаменитому футболисту Криштиану Роналду – 40. Фотогалерея

Звезды
Футбол
время публикации: 05 февраля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 08:11

Фото: Associated Press

5 февраля исполнилось 40 лет знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду. Он неоднократно признавался одним из лучших футболистов всех времен.

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился в городе Фуншал на острове Мадейра, в семье поварихи и садовника. Учился неплохо, но в 14 лет был исключен из школы за то, что бросил стул в учителя. К тому моменту он уже профессионально играл в футбол. Свой первый контракт Криштиану подписал в 16-летнем возрасте с клубом "Спортинг", в котором к тому моменту играл уже несколько лет.

В 2003 году он стал первым португальским игроком в истории английского клуба "Манчестер Юнайтед". В 2009 году перешел в испанский "Реал Мадрид" (сумма этого трансфера до 2013 года была рекордной за всю историю футбола), в 2018 году – в итальянский "Ювентус". В настоящее время является капитаном саудовского клуба "Ан-Наср". При этом регулярно выступает за национальную сборную Португалии, став чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций УЕФА в 2019-м. Рекордсмен по количеству матчей, сыгранных за национальную сборную.

Неоднократно становился обладателем "Золотого мяча" France Football (2008, 2016, 2017), "Золотого мяча" ФИФА (2013, 2014) и "Золотой бутсы" (2008, 2011, 2014, 2015). Является рекордсменом по количеству проведённых матчей в еврокубках, лучшим бомбардиром европейских турниров за всё время, лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов УЕФА и рекордные семь раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов УЕФА.

Был признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes в 2016 и 2017 годах, а также самым известным спортсменом мира по версии ESPN в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Time включил Роналду в список ста самых влиятельных людей в мире в 2014 году. C 2010 по 2019, заработав, по оценкам журнала Forbes, 800 млн долларов, занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. В ноябре 2022 года стал первым в истории человеком, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.

У Роналду пятеро детей. Матерью двух младших является испанская модель Джорджина Родригес (их третий ребенок, близнец младшей дочери, умер при рождении).

2014 год
2006 год
2013 год
2014 год
2010 год
2015 год
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