x
05 января 2025
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2025
|
05 января 2025
|
последняя новость: 14:16
05 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Музыканту и актеру Мэрилину Мэнсону – 55. Фотогалерея

время публикации: 05 января 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 13:11

Фото: Associated Press

5 января исполнилось 55 лет Мэрилину Мэнсону – американскому рок-певцу, композитору, актёру, автору песен, художнику, основателю и бессменному лидеру рок-группы Marilyn Manson.

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) родился в Кантоне (Огайо, США). У него польские, немецкие, английские и ирландские корни. Он также утверждал, что его мать, чья семья была родом из Аппалачей в Западной Вирджинии, имела малые корни индейцев сиу.

В детстве он посещал со своей матерью Епископальную церковь, хотя его отец был католиком. Брайан ходил в среднюю школу "Наследие христианской школы" с первого по десятый класс. В этой школе его преподаватели старались показать детям, какую музыку им нельзя слушать. Затем Уорнер влюбился в то, что он "не должен был слушать". Позднее был переведён в обычную среднюю школу имени кардинала Гиббонса в Форт-Лодердейл, штат Флорида, которую окончил в 1987 году.

После окончания школы устроился на работу в музыкальном журнале. В 1989 году Брайан Уорнер вместе с гитаристом Скотом Патески создал свою рок-группу и решил взять себе новое имя: Мэрилин Мэнсон, состоящее из фрагментов имён двух совершенно разных людей – кинозвезды Мэрилин Монро и маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона. В дальнейшем другие участники группы следовали примеру лидера, выбирая себе аллонимы по сходному шаблону.

Основой концертного образа Мэнсона является белый грим. Также он красит губы в красный цвет. Мэнсон получил широкую известность благодаря своим перформансам в стилистике шок-рока.

Мэрилин Мэнсон выпустил 12 альбомов, снялся примерно в 20 фильмах и сериалах, написал несколько книг. Утверждал, что является служителем Церкви Сатаны (позже это было опровергнуто).

Был женат на танцовщице бурлеска Дите фон Тиз, но брак был недолгим. У него было множество "звездных" романов. Позже женился на фотографе Линдси Юсич. Несколько женщин обвиняли его в насилии.

2019 год
1997 год
2001 год
С Тейлор Момсен. 2012 год
2015 год
2023 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 октября 2017

Певец Мэрилин Мэнсон госпитализирован после того, как на него упали декорации
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 июня 2014

Православные активисты закидали яйцами автобус Мэрилина Мэнсона