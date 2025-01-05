Музыканту и актеру Мэрилину Мэнсону – 55. Фотогалерея

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5 января исполнилось 55 лет Мэрилину Мэнсону – американскому рок-певцу, композитору, актёру, автору песен, художнику, основателю и бессменному лидеру рок-группы Marilyn Manson.

Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) родился в Кантоне (Огайо, США). У него польские, немецкие, английские и ирландские корни. Он также утверждал, что его мать, чья семья была родом из Аппалачей в Западной Вирджинии, имела малые корни индейцев сиу.

В детстве он посещал со своей матерью Епископальную церковь, хотя его отец был католиком. Брайан ходил в среднюю школу "Наследие христианской школы" с первого по десятый класс. В этой школе его преподаватели старались показать детям, какую музыку им нельзя слушать. Затем Уорнер влюбился в то, что он "не должен был слушать". Позднее был переведён в обычную среднюю школу имени кардинала Гиббонса в Форт-Лодердейл, штат Флорида, которую окончил в 1987 году.

После окончания школы устроился на работу в музыкальном журнале. В 1989 году Брайан Уорнер вместе с гитаристом Скотом Патески создал свою рок-группу и решил взять себе новое имя: Мэрилин Мэнсон, состоящее из фрагментов имён двух совершенно разных людей – кинозвезды Мэрилин Монро и маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона. В дальнейшем другие участники группы следовали примеру лидера, выбирая себе аллонимы по сходному шаблону.

Основой концертного образа Мэнсона является белый грим. Также он красит губы в красный цвет. Мэнсон получил широкую известность благодаря своим перформансам в стилистике шок-рока.

Мэрилин Мэнсон выпустил 12 альбомов, снялся примерно в 20 фильмах и сериалах, написал несколько книг. Утверждал, что является служителем Церкви Сатаны (позже это было опровергнуто).

Был женат на танцовщице бурлеска Дите фон Тиз, но брак был недолгим. У него было множество "звездных" романов. Позже женился на фотографе Линдси Юсич. Несколько женщин обвиняли его в насилии.