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ЦАХАЛ завершил спецоперацию на севере сектора Газы в "квартале офицеров". Видео и фоторепортаж

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 04 января 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 13:10

Силы бригады "Кфир", действуя совместно с бойцами инженерного подразделения "Яалом" под командованием 162-й дивизии, завершили масштабную операцию на севере сектора Газы, в районе, который использовался командирами ХАМАСа в качестве укрытия и оперативного центра.

Так называемый "квартал офицеров" представлял собой комплекс зданий, месторасположение которых позволяло контролировать обширную территорию, в том числе границу с Израилем. В "квартале офицеров" были сконцентрированы огневые позиции, туннели, пусковые ракетные установки, склады оружия.

В ходе операции бойцы подразделения "Яалом" и инженерные войска полностью уничтожили этот комплекс вместе со всей террористической инфраструктурой, находившейся внутри него.

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