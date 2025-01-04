ЦАХАЛ завершил спецоперацию на севере сектора Газы в "квартале офицеров". Видео и фоторепортаж

Силы бригады "Кфир", действуя совместно с бойцами инженерного подразделения "Яалом" под командованием 162-й дивизии, завершили масштабную операцию на севере сектора Газы, в районе, который использовался командирами ХАМАСа в качестве укрытия и оперативного центра.

Так называемый "квартал офицеров" представлял собой комплекс зданий, месторасположение которых позволяло контролировать обширную территорию, в том числе границу с Израилем. В "квартале офицеров" были сконцентрированы огневые позиции, туннели, пусковые ракетные установки, склады оружия.

В ходе операции бойцы подразделения "Яалом" и инженерные войска полностью уничтожили этот комплекс вместе со всей террористической инфраструктурой, находившейся внутри него.