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"Горная бригада" ЦАХАЛа ликвидировала инфраструктуру армии Асада на Голанах. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 05 мая 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 12:32

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 810-й резервной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады") продолжают действовать на сирийской территории Голанских высот, около горы Хермон.

На прошлой неделе совместно с бойцами инженерного спецназа "Яалом" ими была обнаружена военная инфраструктура режима Асада – штабные бункеры, пушки, пусковые установки, минометы, ракеты, мины. Оружие и боеприпасы были уничтожены или конфискованы.

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