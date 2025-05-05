"Горная бригада" ЦАХАЛа ликвидировала инфраструктуру армии Асада на Голанах. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 810-й резервной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады") продолжают действовать на сирийской территории Голанских высот, около горы Хермон.

На прошлой неделе совместно с бойцами инженерного спецназа "Яалом" ими была обнаружена военная инфраструктура режима Асада – штабные бункеры, пушки, пусковые установки, минометы, ракеты, мины. Оружие и боеприпасы были уничтожены или конфискованы.