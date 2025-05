"Да пребудет с вами сила": поклонники киносаги отмечают день "Звездных войн". Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Четвертого мая поклонники культовой фантастической саги "Звездные войны" отмечают Международный день "Звездных войн". Дата выбрана по звучащей в фильмах фразы "May the Force be with you" ("Да пребудет с вами сила"), начало которой созвучно "May the Fourth" – четвертое мая.

Поклонники саги устраивают тематические мероприятия, такие как слеты любителей Fantasy и костюмированные парады. Так, на Тайване состоялся забег в честь знаменитых фильмов. А в Чили не стали дожидаться официальной даты и устроили праздник накануне.