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"Да пребудет с вами сила": поклонники киносаги отмечают день "Звездных войн". Фоторепортаж

время публикации: 04 мая 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 18:08

Фото: Associated Press

Четвертого мая поклонники культовой фантастической саги "Звездные войны" отмечают Международный день "Звездных войн". Дата выбрана по звучащей в фильмах фразы "May the Force be with you" ("Да пребудет с вами сила"), начало которой созвучно "May the Fourth" – четвертое мая.

Поклонники саги устраивают тематические мероприятия, такие как слеты любителей Fantasy и костюмированные парады. Так, на Тайване состоялся забег в честь знаменитых фильмов. А в Чили не стали дожидаться официальной даты и устроили праздник накануне.

Тайвань
США
США
Чили
Тайвань
Южная Корея
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