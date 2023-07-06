Акция протеста на шоссе Аялон в Тель-Авиве после отставки Эшеда. Фоторепортаж

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Тысячи противников юридической реформы вышли на улицы вечером 5 июля после того, как начальник полиции Тель-Авивского округа Амихай Эшед объявил о своей отставке, которая, по его словам, была "политически мотивированной". Большая группа демонстрантов перекрыла в Тель-Авиве шоссе Аялон. Произошли столкновения с полицией, многие нарушители порядка были задержаны.

Акции протеста проходили и в других городах страны.

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