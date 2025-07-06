Актрисе Еве Грин – 45. Фотогалерея

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6 июля исполнилось 45 лет популярной французской актрисе Еве Грин, сыгравшей четверть века кинокарьеры и развратную Изабель в "Мечтателях" у Бертолуччи, и Сибиллу, королеву Иерусалима в "Царстве небесном" Скотта, и Веспер, "девушку Бонда" в "Казино "Рояль"" Кэмпбелла, и загадочную Эль в картине "Основано на реальных событиях" Полански. Она снялась в десятках фильмов и сериалах – как исключительно популярных и кассовых, так и малобюджетных, экспериментальных.

Ева родилась в Париже, в семье актрисы еврейского происхождения Марлен Жобер и дантиста Вальтера Грина со шведско-бретонскими корнями. Актриса называет себя "светской еврейкой", которая никогда не бывала в синагоге. Не раз она говорила, что чувствует себя "гражданином мира": выросла во Франции, детство прошло между Англией и Ирландией, училась в Американском университете и Школе драматического искусства Святого Павла в Париже, прошла курс актерского мастерства в Академии драматического искусства имени Уэббера Дугласа в Лондоне. В качестве модели и актрисы она успела поработать во множестве стран.

В 2023 году снялась в фильмах "Три мушкетёра: Д’Артаньян" и "Три мушкетёра: Миледи", сыграв роль Миледи Винтер.

Не замужем. Детей нет.