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Карнавал в Рио-де-Жанейро 2025: кульминация. Фоторепортаж

Бразилия
время публикации: 06 марта 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 12:22

Фото: Associated Press

В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала продолжаются состязания и шествия школ самбы. В этом году соревнуются более 70 танцевальных школ. Карнавал завершится 8 марта.

Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.

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Карнавал школ самбы в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж 2025 года