Карнавал в Рио-де-Жанейро 2025: кульминация. Фоторепортаж
время публикации: 06 марта 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 12:22
Фото: Associated Press
В Рио-де-Жанейро в рамках ежегодного карнавала продолжаются состязания и шествия школ самбы. В этом году соревнуются более 70 танцевальных школ. Карнавал завершится 8 марта.
Состязание школ самбы считается самым красочным и массовым шоу в мире. Невероятные наряды и маскарадные костюмы, бесконечные фейерверки, всепоглощающие музыкальные ритмы в эти дни привлекают в Рио сотни тысяч бразильцев и иностранных туристов.
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