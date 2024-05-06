День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления в Израиле. Фоторепортаж 2024 года

Фото: Flash90 и Associated Press

5-6 мая 2024 года, 27 числа месяца Нисана, в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй Мировой войны нацистами и их пособниками.

В 10 утра 6 мая прозвучала двухминутная траурная сирена. Во время сирены остановилось движение людей и транспорта по всей стране. После сирены в Яд ва-Шеме прошла церемония возложения венков. Затем состоялась церемония "У каждого есть имя" в Кнессете. Мероприятия, посвященные траурной дате, проходили и в других мемориальных центрах – в кибуцу Лохамей а-Гетаот и кибуцу Яд-Мордехай.

В этом году траурная церемония в день памяти жертв Холокоста проходила и в лесу Реим, где 7 октября 2023 года террористами, пришедшими из Газы, были убиты и захвачены в заложники сотни израильтян, участвовавших в фестивале Nova.