Фламинго, пеликаны и прочие обитатели озера Хула: север Израиля после 11 месяцев войны. Фоторепортаж

Фото: Ayal Margolin/Flash90

Озеро Хула находится всего в пяти километрах от границы с Ливаном, за 11 месяцев войны здесь многократно были слышны сирены воздушной тревоги и взрывы. Однако стаи перелетных птиц по-прежнему останавливаются на озере и искусственных водоемах в долине Хула. Они привыкли к этому маршруту. Хотя война, безусловно, негативно отражается и на птицах тоже.

Здесь можно встретить фламинго, пеликанов, журавлей, цапель и других птиц. В последнее время их всё меньше беспокоят туристы: хотя район не объявлен закрытой военной зоной, немногие решаются сейчас путешествовать к озеру Хула.