Красная дорожка Венецианского кинофестиваля: Леди Гага, Альмодовар и другие звезды. Фоторепортаж
время публикации: 05 сентября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 14:15
Фото: Associated Press
Близится к завершению 81-й Венецианский кинофестиваль. В дни фестиваля на красной дорожке можно было увидеть таких знаменитостей, как певица Леди Гага, режиссеры Педро Альмодовар и Тим Бертон, актрисы Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Джулианна Мур, актеры Дэниел Крейг, Хоакин Феникс, модели Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.
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