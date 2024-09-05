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Красная дорожка Венецианского кинофестиваля: Леди Гага, Альмодовар и другие звезды. Фоторепортаж

время публикации: 05 сентября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 14:15

Фото: Associated Press

Близится к завершению 81-й Венецианский кинофестиваль. В дни фестиваля на красной дорожке можно было увидеть таких знаменитостей, как певица Леди Гага, режиссеры Педро Альмодовар и Тим Бертон, актрисы Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Джулианна Мур, актеры Дэниел Крейг, Хоакин Феникс, модели Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

Слева направо: Джулианна Мур, Педро Альмодовар и Тильда Суинтон
Мария Боргес
Ева Герцигова
Леди Гага
Эмили Ратаковски
Натали Эммануэль
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Открытие 81-го Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж