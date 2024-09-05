Красная дорожка Венецианского кинофестиваля: Леди Гага, Альмодовар и другие звезды. Фоторепортаж

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Близится к завершению 81-й Венецианский кинофестиваль. В дни фестиваля на красной дорожке можно было увидеть таких знаменитостей, как певица Леди Гага, режиссеры Педро Альмодовар и Тим Бертон, актрисы Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Джулианна Мур, актеры Дэниел Крейг, Хоакин Феникс, модели Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.