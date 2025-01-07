В заповеднике Маджрасе открывается фотовыставка "Природа под огнем". Фоторепортаж

Уникальная фотовыставка открывается в эту пятницу, 10 января, в природном заповеднике Маджрасе, расположенном в устье ручья Далиот. На этой выставке будут представлены кадры, сделанные сотрудниками Управления природы и парков за время войны "Железные мечи" – с самой "черной субботы" 7 октября 2023 года. Хотя заповедник Маджрасе избежал пожаров, вызванных ракетными обстрелами, расположенный рядом с ним заповедник Иегудия понес огромный ущерб: выгорело 22 тысячи дунамов. Выставка, которая позволит взглянуть на заповедники и парки в тот период, когда они были закрыты для посещений, продлится до конца марта.