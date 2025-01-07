Бригада "Кфир" завершила трехмесячную операцию на севере Газы. Фото/видео
время публикации: 07 января 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 16:01
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы бригады "Кфир" (162-я дивизия) завершили трехмесячную операцию в северной части сектора Газы, в ходе которой было уничтожено множество террористов, в том числе причастных к резне 7/10.
Было обнаружено много оружия, разрушена подземная и иная террористическая инфраструктура.
Бойцы "Кфира" действовали в Байт-Лахии, Байт-Хануне, Шейх Зайде, а также в так называемом "офицерском квартале".
В ходе операции бригада "Кфир" понесла потери: четверо военнослужащих погибли, десятки были ранены.
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