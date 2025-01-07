Бригада "Кфир" завершила трехмесячную операцию на севере Газы. Фото/видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Кфир" (162-я дивизия) завершили трехмесячную операцию в северной части сектора Газы, в ходе которой было уничтожено множество террористов, в том числе причастных к резне 7/10.

Было обнаружено много оружия, разрушена подземная и иная террористическая инфраструктура.

Бойцы "Кфира" действовали в Байт-Лахии, Байт-Хануне, Шейх Зайде, а также в так называемом "офицерском квартале".

В ходе операции бригада "Кфир" понесла потери: четверо военнослужащих погибли, десятки были ранены.