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    Фоторепортажи

    Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: AP и офис президента Украины

    В ночь на 6 июня 2023 года произошло разрушение Каховской ГЭС, расположенной на реке Днепр. Это привело к затоплению многих населенных пунктов в Херсонской области, расположенных ниже по течению. Жилья лишились около 17 тысяч человек. Пострадали, прежде всего, города и поселки, расположенные на левом (более низком) берегу Днепра. Но причинен ущерб населенным пунктам и на правом берегу Днепра.

    Поступают сообщения о пропавших без вести. Сведения о возможных жертвах уточняются.

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    Власти Украины заявляют, что Каховская ГЭС была подорвана российскими военными, и требуют международного расследования. Российская сторона утверждает, что ГЭС разрушилась в результате украинского обстрела. Многие независимые эксперты до проведения расследования сомневаются в обеих версиях, при этом возлагая ответственность на РФ, так как Херсонская область Украины была оккупирована более года назад российскими военными и частично остается под российской оккупацией. Каховскую ГЭС до последнего момента контролировали российские военные, станция не обслуживалась должным образом. Вокруг ГЭС велись боевые действия.

    Международные эксперты сходятся во мнении, что разрушение Каховской ГЭС и затопление значительной части территории Херсонской области выгодны российским оккупационным властям, так как эта катастрофическая ситуация отвлекает власти Украины от контрнаступления и усложняет действия вооруженных сил Украины по деоккупации юга страны.

    В настоящее время Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Правительство Украины намерено построить новую станцию после деоккупации Херсонской области.

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    Каховская ГЭС была расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Она работала с 50-х годов и обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинался Северо-Крымский канал, обеспечивавший днепровской водой полуостров Крым.

    Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж Наводнение в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Июня 2023
    МИД Израиля осудил подрыв Каховской ГЭС и выразил соболезнования Украине, не упомянув Россию
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Июня 2023
    Гуменюк: после разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критическое состояние не зафиксировано
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Июня 2023
    Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 6 Июня 2023
    Каховская ГЭС разрушена, проводится эвакуация населения
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