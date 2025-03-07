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Британской актрисе Рэйчел Вайс – 55. Фотогалерея

Звезды
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:32

Фото: Associated Press

7 марта исполнилось 55 лет Рэйчел Вайс – британской актрисе, удостоенной в 2006 году "Оскара", "Золотого глобуса" и премии Гильдии киноактёров США за роль в детективном триллере "Преданный садовник".

Рэйчел Ханна Вайс родилась в Лондоне. Её отец, Джордж Вайс, родился в еврейской семье в Венгрии, когда он был ребенком, его семья бежала от нацистов в Англию. Ее мать Рэйчел, Эдит Рут (в девичестве Тайх), родилась в Вене и имеет еврейские, "венско-католические" и итальянские корни. Дед со стороны матери был секретарём "Всемирного союза еврейских студентов". Сама Рэйчел рассказывала, что выросла в "интеллектуально-заумном еврейском доме" и считает себя еврейкой.

Рэйчел изучала английскую литературу в Кембриджском университете. Во время обучения она участвовала в различных студенческих постановках, а также была одной из основательниц студенческой драматической группы под названием Cambridge Talking Tongues.

Она начала сниматься в кино в 1992 году и снялась примерно в 60 фильмах и сериалах. В их числе "Ускользающая красота" Бернардо Бертолуччи (1996), "Мумия" (1999), "Враг у ворот" (2001), "Константин: Повелитель тьмы" (2005), "Преданный садовник" (2005), "Фонтан" (2006), "Агора" (2009), "Лобстер" (2015), "Свет в океане" (2016), "Отрицание" (2016), "Фаворитка" (2018) и др.

Была обручена с кинорежиссером Дарреном Аронофски, у них общий сын. В 2011 году вышла замуж за актера Дэниела Крейга, у них растет дочь.

2008 год
2005 год
С Даниэлом Крейгом, 2013 год
2011 год
2008 год
С Эдди Мерфи, 2007 год
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