"День мертвых" в Мексике: смертельная красота конкурсанток "Мисс Вселенная". Фоторепортаж

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1-2 ноября во многих странах Латинской Америки отмечался традиционный "День мертвых" – национальный праздник, призванный напомнить о семейных ценностях. В этот день вспоминают ушедших друзей и близких и возносят о них молитвы. Отмечают "День мертвых" параллельно с католическими Днем всех святых и Днем поминовения усопших. В "День мертвых" в домах возводят маленькие алтари и возлагают на них сделанные из сахара черепа, цветы календулы, а также любимые блюда усопших.

С особым шиком в этом году отметили "День мертвых" в Мехико, куда прибыли участницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" (финал конкурса намечен на 16 ноября). "Карнавал смерти" стал первым публичным шоу этих красавиц в Мексике.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году представляет 24-летняя Офир (Натали) Корсиа из Ришон ле-Циона, которая живет в последние годы в Лос-Анджелесе, где обучается актерскому мастерству. В течение нескольких прошлых лет Израиль воздерживался от участия в конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".